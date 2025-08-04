Ребенок окружен заботой. Регистрация на благотворительную акцию помощи больным детям началась в России

Суть проста: 1 сентября школьники и их родители дарят учителю один общий букет от всего класса, а деньги, которые могли бы пойти на индивидуальные цветы, жертвуют на помощь тяжелобольным детям.

«Акция „Дети вместо цветов“ проходит в этом году в одиннадцатый раз. Это целая школьная жизнь: от первого звонка до выпускного. И очень радостно видеть, что с каждым годом участников становится все больше. Ребята с самого раннего возраста узнают, что делать добро — не трудно, а результат приносит много радости», — прокомментировала директор Благотворительного фонда «Дом с маяком» Марина Власова.