Ребенок окружен заботой. Регистрация на благотворительную акцию помощи больным детям началась в России
Акция «Дети вместо цветов» собрала 480 млн рублей за 10 лет
Началась регистрация на 11-ю ежегодную Всероссийскую благотворительную акцию «Дети вместо цветов». Ее цель — помочь ребятам с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Акцию организуют фонд помощи хосписам «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком».
Суть проста: 1 сентября школьники и их родители дарят учителю один общий букет от всего класса, а деньги, которые могли бы пойти на индивидуальные цветы, жертвуют на помощь тяжелобольным детям.
«Акция „Дети вместо цветов“ проходит в этом году в одиннадцатый раз. Это целая школьная жизнь: от первого звонка до выпускного. И очень радостно видеть, что с каждым годом участников становится все больше. Ребята с самого раннего возраста узнают, что делать добро — не трудно, а результат приносит много радости», — прокомментировала директор Благотворительного фонда «Дом с маяком» Марина Власова.
Собранные средства идут на покупку аппаратов для дыхания, инвалидных колясок, лечебного питания, а также на работу врачей, медсестер, нянь, координаторов, юристов и психологов. Все это позволяет детям, несмотря на диагноз, чувствовать заботу и проживать детство как можно полноценнее.
«Если есть помощь — семья более устойчива и ребенок окружен заботой. Тогда можно забыть про слова „неизлечимо больной“. Это просто ребенок, который выбирает, что ему нравится, а что — нет», — добавила директор Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова.
Акция проходит уже 11-й раз. За десять лет участники помогли 11 тысячам семей по всей России, собрав более 480 миллионов рублей. В этом году помощь ждут более 1,1 тысячи семей из 65 регионов. Присоединиться можно в несколько простых шагов. Сначала нужно договориться с родителями в классе и зарегистрироваться на сайте dvc.fondvera.ru.