«РБК Недвижимость»: клады и офисы лидируют по доходности в 2026 году

Эксперты полагают, что недвижимость остается привлекательным вариантом для инвестиций, несмотря на распространенное мнение о ее невысокой доходности в 2026 году. По оценкам специалистов, доходность большинства сегментов недвижимости составляет не менее 12% годовых. По данным «РБК Недвижимости» , склады являются лидером по доходности в 2026 году.

Их привлекательность обусловлена возможностью долгосрочной аренды крупным игрокам рынка, что снижает операционные риски и делает денежный поток более устойчивым. Средний срок окупаемости складской недвижимости при сдаче в аренду составляет семь-девять лет.

Офисная недвижимость занимает второе место по уровню доходности с показателем 13–15% годовых. Эксперты выделяют два основных подхода к покупке офиса как объекта инвестиций: традиционный и новый, который активно развивается в последние годы. В первом случае приобретается этаж или даже целое офисное здание, которое затем сдается в аренду единым объектом. Во втором — офисный блок в строящемся бизнес-центре нарезается на несколько небольших помещений.

Торговая недвижимость также остается привлекательным сегментом для инвестирования, хотя и является наиболее волатильным. Средний показатель доходности в этом сегменте составляет 12–14% годовых. Эксперты отмечают, что снижение покупательской активности влияет на обороты арендаторов и арендный доход собственников недвижимости. Однако есть способы снизить неопределенность, выбирая конкретные форматы торговых объектов.