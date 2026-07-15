За первое полугодие 2026 года вторичное жилье подорожало во всех крупных городах Московской области. Об этом сообщила «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные, предоставленные консалтинговой компанией SRG.

Лидером по росту цен стал Долгопрудный. Здесь вторичное жилье выросло в цене на 6,3%, до 240,2 тысячи рублей за квадратный метр. Второе место заняло Раменское, где средняя цена квадратного метра увеличилась на 5,1%, до 164,7 тысячи рублей.

На третьей строчке — Солнечногорск. С января по июнь готовые квартиры выросли в цене на 4,7%, до 135,9 тысячи рублей за квадратный метр. В пятерку городов с самым подорожавшим жильем также вошли Люберцы (+4,6%, до 212,4 тысячи рублей за квадратный метр) и Мытищи (+4,6%, до 215,9 тысячи рублей за квадратный метр).