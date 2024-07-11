РБК: доходы российских разработчиков видеоигр выросли на 18% в 2023 году

Издание РБК со ссылкой на данные компании Smart Ranking сообщило, что доходы российских разработчиков видеоигр в 2023 году выросли на 18% по сравнению с 2022 годом.

В прошлом году 50 основных отечественных разработчиков получили совокупную выручку в размере 45,4 миллиарда рублей, написало ИА НСН.

Лидером по объему выручки стала Lesta Games, поддерживающая в России и Белоруссии «Мир кораблей», «Мир танков» и Tanks Blitz. Далее расположились компании Atomic Heart — Astrum Entertainment и Innova.

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