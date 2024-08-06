Развожаев уволил исполняющего обязанности замгубернатора Горлова за коррупцию

Фото: РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что уволил исполняющего обязанности замгубернатора Евгения Горлова. Это заявление глава региона сделал в своем Telegram-канале.

«Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — пояснил губернатор свое решение.

Коррупционный скандал недавно развернулся и в Сочи. Правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая незаконно продавала места на городских кладбищах. Действующий на тот момент общественный советник мэра Сочи получал взятки, продавая места для захоронения.

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