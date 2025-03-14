Разворотнева: чтобы отключить радиоточку, надо обратиться в обслуживающую организацию

Многие не знают, что в платежках есть ненужные услуги. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала об этом в интервью kp.ru .

Отказаться можно от радиоточки (услуги оповещения). Чтобы отключить радиоточку, надо написать заявление в обслуживающую организацию. Если вы не знаете, какая организация вас обслуживает, обратитесь в управляющую компанию. Отключение радиоточки сэкономит вам порядка 100 рублей в месяц.

Еще один кандидат на отключение — коллективная телеантенна. Однако здесь все не так просто: где-то она считается общедомовым имуществом, а где-то — имуществом организации, которая ее обслуживает. Узнать, как обстоят дела в вашем доме, можно в управляющей компании.

Чтобы отключить городской телефон, сперва нужно найти договор о заключении услуг телефонной связи — там прописано, как отключить услугу. В договоре также важно посмотреть, с какой организацией и кто из собственников квартиры его заключал.