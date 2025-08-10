Развитую инфраструктуру назвали ключевым фактором качества жизни в больших и малых городах

Согласно исследованию ЦСП «Платформа», больше половины (57%) жителей малых и средних регионов отметили позитивные изменения в городской среде за последние пять лет. Профессор кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Александра Сытник в беседе со «Свободной прессой» подчеркнула, что развитая инфраструктура и удобство пользования сервисами — ключевые факторы качества жизни.

Если город неудобен для проживания и власти не занимаются благоустройством, то качество жизни будет низким.

Доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова отметила, что урбанизация — это исторический процесс, который положительно влияет на развитие регионов. Молодежь часто стремится в крупные города и мегаполисы в поисках работы и лучших условий жизни.

В свою очередь, Сытник добавила, что градообразующие организации играют важную роль в благоустройстве городов, так как их финансовая составляющая выше, чем у малых и средних предприятий.