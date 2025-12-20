Развитие молодежного туризма в России до 2030 года обсудили в Москве
В Москве прошла стратегическая сессия проектных офисов программы «Больше, чем путешествие». Мероприятие объединило молодых людей со всей России.
Программа «Больше, чем путешествие» уже пятый сезон объединяет участников. Это не просто поездки, но и экспедиции, походы и маршруты с образовательной и общественно полезной составляющей, где учатся работать в команде, узнают историю регионов и пробуют себя в новых форматах.
За время работы программы в путешествия по стране отправились более 320 тысяч участников из всех регионов. Она объединяет туризм, образование и общественно полезную деятельность.
«Выполнение нашей туристической программы — возможность погрузиться в историю региона, культуру и традиции, а также внести свой вклад в развитие или восстановление места. У нас есть поездки, посвященные гуманитарным миссиям», — сказала генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.
В стратегической сессии приняли участие представители федеральных органов власти, эксперты туриндустрии, педагоги и блогеры. Такой формат взаимодействия позволяет выстроить единый подход к развитию туризма, обменяться опытом и лучшими практиками.