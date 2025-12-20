Развитие молодежного туризма в России до 2030 года обсудили в Москве

Программа «Больше, чем путешествие» уже пятый сезон объединяет участников. Это не просто поездки, но и экспедиции, походы и маршруты с образовательной и общественно полезной составляющей, где учатся работать в команде, узнают историю регионов и пробуют себя в новых форматах.

За время работы программы в путешествия по стране отправились более 320 тысяч участников из всех регионов. Она объединяет туризм, образование и общественно полезную деятельность.

«Выполнение нашей туристической программы — возможность погрузиться в историю региона, культуру и традиции, а также внести свой вклад в развитие или восстановление места. У нас есть поездки, посвященные гуманитарным миссиям», — сказала генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.

В стратегической сессии приняли участие представители федеральных органов власти, эксперты туриндустрии, педагоги и блогеры. Такой формат взаимодействия позволяет выстроить единый подход к развитию туризма, обменяться опытом и лучшими практиками.