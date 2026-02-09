Разработчик сайта Кремля Геллер рассказал, как изменения на рынке труда влияют на зарплаты IT-специалистов в России

Рынок IT-специалистов переживает период сдержанности и оптимизации. Несмотря на сохраняющийся дефицит кадров, общий вектор развития отрасли в ближайшем будущем не обещает значительных перемен. Об этом ИА НСН сообщил разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

«Если считать в деньгах, времена не самые лучшие. Успешными считаются проекты, которые показывают прибыли на уровне прошлых лет», — отметил он.

Геллер также добавил, что рост зарплат возможен в секторах с устойчивым денежным потоком, таких как государственные проекты и крупные продукты. В то же время, по его словам, в других областях ожидать существенного повышения доходов в ближайшее время не приходится.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев указал на необходимость участия опытных специалистов из крупных компаний в образовательном процессе и расширение практики для студентов IT-направлений. Однако, по его мнению, ощутимые результаты таких мер проявятся не ранее чем через пять лет.