Разработчик сайта Кремля Геллер предупредил об опасности уязвимых приложений

Разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с ИА НСН заявил о проблеме непрофессионализма в IT.

По его словам, снижение порога входа в отрасль приводит к созданию неэффективных инструментов и продуктов с уязвимостями из-за некомпетентности кадров.

Главным риском использования таких приложений эксперт назвал утечки персональных данных. Особенно опасно это для сервисов, связанных с финансами.

«Обычный человек вряд ли что-то поймет», — отметил он, посоветовав проверять срок нахождения приложения на рынке, другие продукты разработчика и отзывы в интернете.