Разработчик методики дрессировки собак Брейкин: возврат щенка в приют может нанести питомцу душевную рану

Разработчик методики дрессировки и проверки прикладных защитных собак АПС Алексей Брейкин в беседе с «ФедералПресс» дал советы россиянам, которые хотят завести питомца.

По словам эксперта, человек, решивший иметь дома животное, сперва должен подумать об ответственности. Возврат щенка в приют может нанести питомцу душевную рану.

Перед походом в питомник Брейкин посоветовал задать себе два вопроса: «Зачем конкретно мне нужен питомец?» и «Собаки каких пород подходят для моих целей?». Будущему хозяину собаки пригодится информация о ее потребностях, об особенностях ее содержания, кормления, выгула и дрессировки.