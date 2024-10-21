Разработчик методики дрессировки собак Брейкин: возврат щенка в приют может нанести питомцу душевную рану

Разработчик методики дрессировки и проверки прикладных защитных собак АПС Алексей Брейкин в беседе с «ФедералПресс» дал советы россиянам, которые хотят завести питомца.
По словам эксперта, человек, решивший иметь дома животное, сперва должен подумать об ответственности. Возврат щенка в приют может нанести питомцу душевную рану.
Перед походом в питомник Брейкин посоветовал задать себе два вопроса: «Зачем конкретно мне нужен питомец?» и «Собаки каких пород подходят для моих целей?». Будущему хозяину собаки пригодится информация о ее потребностях, об особенностях ее содержания, кормления, выгула и дрессировки.
Соблюдение правил трудоустройства мигрантов проверили в 70 торговых точках Подмосковья
Оставивший новорожденного в лесу россиянин пойдет под суд
Инвестиционный портал Москвы с начала года посетили свыше трех миллионов раз
Подольский спорткомплекс «Заречье» получил награду на международной выставке
День открытых дверей прошел в колледже Воскресенска
Пленный ВСУ рассказал о готовности солдат к расправам над военкомами
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте