Разработчик Kremlin.ru Геллер рассказал, что бороться с фишинговыми сайтами начинают слишком поздно

Главная проблема борьбы с фишинговыми сайтами в том, что программы блокируют уже старые ресурсы, которыми мошенники уже не пользуются. Об этом «Ридусу» рассказал главный разработчик официального сайта президента России Kremlin.ru, консультант администрации президента Артем Геллер.

Он подчеркнул, что система «Антифишинг» действительно успешно борется с мошенническими сайтами и блокирует к ним доступ. Но проблема кроется в другом.

«Если фишинговый сайт давно существует, может быть, им уже и не пользуются, он уже не обманывает людей и не приносит мошенникам прибыль», — отметил эксперт.

Фишинговые сайты приносят преступникам прибыль тогда, когда они только проявились. Но когда до них добирается система, они уже обычно заброшены.