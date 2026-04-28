Разработчик Геллер заявил, что безопасный сайт не может стоить меньше 300 тысяч рублей

Разработка защищенного сайта обойдется минимум в 300 тысяч рублей, заявил в интервью ИА НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

По его словам, низкая стоимость обусловлена отсутствием у заказчиков либо средств, либо запроса на безопасность. Эксперт подчеркнул, что проблема не в квалификации фрилансеров, а в выборе дешевых решений, где не привлекаются специалисты по защите.

«Цены у новичков — от бесплатного до 300 тысяч. Профессионалы начинают от этой суммы», — отметил Геллер.

Он посоветовал обращаться к опытным разработчикам или консультироваться с теми, кто уже создавал подобные проекты, чтобы избежать рисков.