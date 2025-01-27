Размещение в отелях со статусом Pet Friendly в России станет дороже

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с ИА НСН рассказал, что отели и гостиницы, имеющие статус Pet Friendly, начнут взимать дополнительную плату с постояльцев, приезжающих с домашними животными.

Это обусловлено необходимостью предоставления дополнительных услуг и покрытия связанных с этим расходов.

Роскачество создало стандарт Pet Friendly для адаптации инфраструктуры отелей, санаториев к нуждам гостей с питомцами. Стандарт охватывает не только номера, но и информационное сопровождение, общественные пространства, предоставляемые услуги и подготовку персонала.

Объекты размещения, успешно прошедшие добровольную сертификацию, получат возможность размещать на своем сайте и непосредственно на объекте специальный знак Pet Friendly. По словам Ламшина, на текущий момент только небольшие гостиницы готовы принимать гостей с животными.