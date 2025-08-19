«Разговоры о важном» начнут проводить для детсадовцев в 22 регионах России

Апробацию «Разговоров о важном» начнут в детских садах 22 регионов (в том числе в Москве) уже этой осенью. Об этом со ссылкой на Минпросвещения сообщили «Ведомости» . Продлится эксперимент до конца года.

В пресс-службе министерства изданию пояснили, что новый формат «Разговор» рассчитан на воспитанников детсадов в возрасте от трех до семи лет.

Среди тем, которые хотят обсуждать с детьми, есть вопросы о важности дружбы и семьи, знание истории, уважение к культуре России, любовь к Родине, развитие нравственных качеств — справедливости, честности, доброты и милосердия.

«Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру» — заявил газете министр просвещения Сергей Кравцов.

Занятия собираются проводить «в понятной и увлекательной форме», задействуя в том числе игры, творческие задания и чтение.

По итогам пилотного проекта в ведомстве решат, нужно ли масштабировать этот опыт на все государственные детские садики страны.