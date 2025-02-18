В Госдуме обсуждают вопрос о комфортном кормлении грудью в общественных местах. Законом это делать не запрещено, но зачастую кормящих женщин выгоняют из музеев и ресторанов. Первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с 360.ru пояснила, для чего нужна эти инициатива.

«Это и так не запрещено. Никто не можете выгнать женщину из кафе, музея, фитнес-клуба только за то, что она грудью кормит ребёнка. Другое дело, что мы должны создать максимально комфортные условия. Вот мы, собственно говоря, про эти комфортные условия и говорим», — рассказала депутат.

Буцкая отметила, что кормление грудью не происходит неожиданно, но если такая необходимость возникла, то женщине нужно создать условия, чтобы она могла спокойно, в комфортных условиях, не опасаясь, что кто-то подойдет и прогонит.

«Дело в том, что когда вы кормите ребенка грудью, <… > в парке где-то. <… > Представляете, вам в этот момент подходят и говорят: „выйдите отсюда“. И ведь такое может произойти. Да и происходит. В World Class выгоняли, из ресторана выгоняли приличного. Из музея выгнали женщину за кормление грудью. Поэтому против таких историй», — пояснила собеседница 360.ru.