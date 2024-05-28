Разговор начистоту: 20 мая прошел ESG-форум «Три кита национальной повестки»

20 мая в Hotel Continental завершился XII ежегодный ESG-Форум «Три кита национальной повестки». Форум стал местом встречи топ-менеджмента корпораций списка РБК-500, малого и среднего бизнеса для обсуждения трендов ESG-повестки.

За 8 часов насыщенной программы выступили более 100 успешных участников рынка – в их числе: М.Видео, АО «Зарубежнефть», Авито, Агентство стратегических инициатив, ГБУ Малый бизнес Москвы, СИБУР.

Форум позволил экспертам обсудить практические аспекты ESG-трансформации в новой реальности, а также выступил площадкой, где собрались инвесторы, оказывающие меры поддержки инициатив бизнеса и общества по устойчивому развитию.

На Форуме «Три кита национальной повестки» были организованы 3 параллельных потока, охватывающие различные тематики: от ответов на вопрос, что делать, чтобы ESG-инструменты стали по-настоящему востребованными, давали ценность и обществу, и компаниям до презентации пошагового внедрения принципов ответственного ведения бизнеса в организации МСП.

Выступления каждого из спикеров были сфокусированы на возможностях для участников. Одна из тематических сессий «Взаимодействие и партнерство бизнеса и НКО в рамках инклюзивной повестки» была организована при поддержке Агентства стратегических инициатив. Спикеры обсудили не только алгоритмы взаимодействия бизнеса и НКО, но и дали понять, что организациям необходимо осознать важность инклюзивности и начать внедрять соответствующие практики в свою деятельность, создавая тем самым устойчивый и успешный коллектив.

Форум «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие» прошел в преддверии церемонии награждения лучших социальных и ESG-проектов России, которая пройдет 13 июня в Radisson Resort, Zavidovo.

Кстати, проект 360 «Круиз добра» претендует на победу в премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Социально-ответственные СМИ» Так что пожелайте нам удачи!