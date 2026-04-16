Раздел «Сегодня» заработал в «Одноклассниках»

Новый сервис «Сегодня» начал работу в социальной сети «Одноклассники». Благодаря нему пользователи смогут всего в один клик получить самую актуальную информацию.

В блок входит несколько сервисов, среди которых прогноз погоды, самые актуальные новости и телепрограмма. Кроме того, благодаря сервису «Праздники» можно узнать, когда у друзей дни рождения, и своевременно их поздравить.

Также пользователям доступен лунный календарь, где можно узнать о благоприятных периодах для работы в саду и огороде и послушать рекомендации в аудиоформате.

«Мы вынесли на первый экран наиболее востребованные сервисы и материалы, чтобы пользователи могли начинать день с актуальной информации в удобном формате», — рассказал директор по продукту соцсети Александр Москвичев.

Уже сейчас сервисом ежедневно пользуются не менее двух миллионов пользователей в день.