«Раз я такая хорошая, то нет достойного меня». Психологов уличили в навязывании концепции токсичности

Российский тренер по коммуникациям Нина Зверева считает, что широко распространившаяся практика поиска детских травм и навязывание концепции токсичности негативно влияют на личную жизнь женщин и способствуют росту одиночества. Об этом она заявила в подкасте «Лепта» на платформе 360.ru.

«Вот это копание в детстве приводит к тому, что люди отказываются общаться с родителями», — пояснила тренер.

По наблюдениям Зверевой, часть женщин после многолетней работы с психологами приходит к убеждению в собственной исключительности и перестает идти на компромиссы в отношениях. «Раз я такая хорошая, то нет достойного меня», — так она описала типичную установку. Параллельно, по ее словам, растет число женщин, называющих близких токсичными и обвиняющих их в нарушении личных границ.

Результатом, по мнению Зверевой, становится одиночество. Сегодня 52% женщин в Москве одиноки — цифра, которую она считает тревожной.

При этом тренер подчеркнула, что претензии предъявляет не к профессии в целом, а к конкретным алгоритмам работы. Хорошим специалистом она назвала того, кто внимательно выслушивает клиента и задает один точный вопрос с неожиданного ракурса.

«После этого ты уходишь другим человеком», — отметила она.

Специалист же, сводящий все проблемы к детским обидам, по ее убеждению, приносит больше вреда, чем пользы.

Священник Николай Конюхов, также участвовавший в беседе, добавил, что с подобными запросами регулярно сталкивается на исповеди.

«Люди, которые говорят „я хочу поменяться, чтобы мои домашние выиграли от этого“, — это прямая редкость», — отметил он, добавив, что большинство приходит с желанием изменить партнера, а не себя.