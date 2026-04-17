Расписание электричек и автобусов синхронизируют в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге для улучшения транспортной доступности будут согласованы расписания шести автобусных маршрутов с графиком движения пригородных электропоездов. Изменения коснутся станций: Красное Село, Александровская, Царское Село, Зеленогорск, Песочная, Белоостров и Сестрорецк. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Как сообщили в Комитете по транспорту, с 17 апреля автобусные маршруты № 144, 216, 315, 378, 420А и 420Б будут работать в соответствии с расписанием электричек на указанных станциях. Это существенно сократит время ожидания на остановках при пересадке, повысив удобство для жителей и гостей города, добавил сайт vecherka-spb.ru.