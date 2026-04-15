Расписание авиарейсов обновили в Пензе до конца октября

На сайте Пензенского аэропорта опубликовали обновленный график авиарейсов до конца октября. В расписании появились новые направления и изменены некоторые рейсы по сравнению с летним периодом, сообщило ИА «ПензаПресс» .

Основные направления и изменения коснулись рейсов в Сочи, которые с конца марта будут по воскресеньям и пятницам. В Москву (Шереметьево) остались ежедневные вылеты, дополнительные рейсы добавят в пик сезона.

С конца марта будут осуществляться ежедневные рейсы в Москву (Домодедово). В Санкт-Петербург увеличили количество рейсов по выходным и будням. Горожанам рекомендовали сверяться с сайтами авиаперевозчиков для уточнения информации о билетах.