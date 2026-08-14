Раскрыты признаки качественного меда

При выборе натурального и качественного меда обратите внимание на текстуру, цвет и аромат, а также убедитесь, что у продавца в наличии нужные документы. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева.

«При покупке важно оценить цвет, сильный натуральный аромат, однородную консистенцию без пены и расслоений. Запах должен быть натуральный, без примесей. Резкий карамельный или кислый запах говорит о перегреве или порче», — сказала эксперт.

Она добавила, что качественный мед тянется непрерывной нитью за ложкой и медленно растекается. На вкус продукт сладкий, но не приторный. И еще настоящий мед слегка першит в горле.

Кроме того, у продавца должны быть паспорт пасеки, ветсправка по форме № 4 и ветсертификат в ГИС «Меркурий». По консистенции мед должен быть однородным, без осадка, брожения на поверхности и посторонних примесей.

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