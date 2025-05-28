Раскрыть все карты. Депутаты предложили проверять судимости и долги влюбленных до брака

В Думе предложили запрашивать данные о судимости и долгах до заключения брака

Депутаты от «Новых людей» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили создать информационную систему «Брак без сюрпризов». Они направили соответствующее обращение в Минюст. Система даст гражданам возможность узнавать о судимостях и задолженностях будущего супруга до заключения брака. Документ есть в распоряжении 360.ru.

«Согласно данным МВД России, в 2024 году было зарегистрировано более 10 тысяч случаев мошенничества, связанных с брачными аферами», — отметили депутаты.

Женщины нередко становятся жертвами мошенников, которые выдают себя за иностранных актеров или врачей. Они переводят им крупные суммы денег. Например, жительница Красноярска отдала аферисту, представившемуся британским актером, около пяти миллионов рублей.

Также были ситуации, когда женщины вступали в брак с мужчинами, ранее осужденными за преступления, связанные с насилием, не зная об этом, а затем становились жертвами своих супругов.

«Предлагаем рассмотреть возможность внедрения информационной системы „Брак без сюрпризов“, которая позволит гражданам добровольно запрашивать информацию о наличии судимостей и задолженностей потенциального супруга перед заключением брака», — указано в документе.

Чтобы сделать процесс удобным для пользователей, депутаты предложили интегрировать функцию можно в портал «Госуслуги». Там уже есть возможность подать заявку на брак онлайн. Также можно предоставлять информацию о судимостях и долговых обязательствах обоих партнеров до официального подтверждения брака.

Ранее в России высмеяли предложение создать реестр женатых, чтобы женщины могли проверять статус любовников. Виталий Милонов поддержал идею консерваторов дать женщинам через «Госуслуги» доступ к информации о семейном положении мужчин. Другие депутаты идею отвергли.