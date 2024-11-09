Раскрыт самый «заразный» сон космонавтов на орбите

Федяев: космонавты часто видят сон о встрече со знакомыми на Земле

Космонавтам чаще всего снится один и тот же сон: как они встречают на Земле знакомых, а те выражают бурное удивление. Об этом на фестивале «ВНауке 2.0». рассказал российский космонавт Андрей Федяев. Его процитировало РИА «Новости».

«Некоторые космонавты рассказывают, что часто снится, как будто он во сне идет по Земле, встречает какого-то знакомого, а он ему говорит: „Привет! А что ты здесь делаешь? Ты же в космосе должен быть“», — рассказал он.

По словам Федяева, ему такое сновидение не приходило. Он предположил, что космонавты, рассказывая друг другу об этом, таким образом программируют сами себя на похожий сон.

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