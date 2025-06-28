Раскрылось, на кого россияне променяли Данилу Багрова

Молодые люди России считают кумирами Илона Маска и Человека-паука

Новое поколение россиян видит пример для подражания в героях западного кинематографа. К такому выводу пришла редакция Life.ru после опроса в Москве.

Респондентов издание выбирало на Дне молодежи. Чаще всего в ответах фигурировали персонажи американских фильмов, от «Человека-паука», до «Дьявол носит Prada».

Попал в перечень кумиров российской молодежи и американский миллиардер Илон Маск. Одна из респонденток сочла Чебурашку важной частью отечественной культуры.

Среди качеств, которые современные подростки ценят в героях, часто называли альтруизм, выдержку и патриотизм.

Однако для части молодежи Данила Багров из фильма «Брат» по-прежнему остается главным кумиром. Как признался другой участник опроса, ему сложно вспомнить современного героя, который мог бы заменить персонажа Сергея Бодрова.

Несколько лет назад россияне считали иначе. В 2017 году Данилу Багрова выбрали национальным супергероем.