Раскопки в ХМАО, где ранее нашли захоронения древних вождей, продолжат этим летом

Археологи Ханты-Мансийского автономного округа этим летом продолжат раскопки в ансамбле «Священная кедровая роща» в Салыме, где ранее нашли захоронения древних вождей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на институт археологии Севера.

Отмечается, что принять участие в раскопках в составе группы сможет любой желающий без серьезных проблем со здоровьем. Также предполагается студенческая практика с занятиями для школьников.

Как сообщил RT, раскопки будут проходить на берегу озера Сырковый Сор.