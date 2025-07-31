Расходы жителей Петербурга на фитнес выросли на 22%, достигнув 13,5 млрд рублей с начала года

Жители Санкт-Петербурга стали активнее готовиться к летнему сезону. Так, за первое полугодие 2025 года траты на фитнес достигли 13,5 миллиарда рублей, что на 22% превышает показатель прошлого года. При этом цены на абонементы возросли в среднем на 7%, сообщил сайт Рetrograd.ru .

По опубликованной информации, одна из причин роста — популярность рекурентных подписок, которые помогают клиентам гибко управлять бюджетом. Эксперты отмечают, что фитнес становится альтернативой дорогостоящим развлечениям. Фитнес-клубы развивают цифровые сервисы и открывают террасы для привлечения посетителей.

Индустрия испытывает нехватку кадров. Чтобы привлечь специалистов, тренерам предлагают аренду залов для персональных занятий. Эксперты прогнозируют, что к концу года оборот рынка может достичь 29 миллиардов рублей.