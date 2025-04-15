Rambler&Co: большинство россиян верят в метеозависимость

Почти половина граждан России (45%) уверены, что метеозависимость — реальная проблема со здоровьем. В то же время 10% считают это явление мифом. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование Rambler&Co.

По данным аналитиков, около трети опрошенных (34%) видят в метеочувствительности сочетание физиологических и психологических факторов, а 11% связывают ее с самовнушением.

Эксперты отметили гендерные различия: от метеозависимости сильно страдает почти каждая вторая женщина (46%), среди мужчин таких только 27%. При этом частичные симптомы отмечают у себя почти одинаково оба пола — 38% женщин и 46% мужчин. Полное отсутствие связи между самочувствием и погодой наблюдают 9% женщин и 15% мужчин.

Самые частые проявления метеозависимости — головная боль (22%) и скачки давления (21%). Каждый пятый (20%) отмечает нарушения сна, 18% — снижение работоспособности, а 13% жалуются на ломоту в суставах. Лишь 6% связывают повышенную раздражительность со сменой погоды.