Rambler&Co: большинство россиян считают семью важным фактором для самореализации | 360°

Общество 07 мая 2024, 12:22 Rambler&Co: большинство россиян считают семью важным фактором для самореализации

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Большинство россиян, а именно 60%, заявили, что важным фактором для их реализации считают семью. Об этом сообщил RT со ссылкой на медиахолдинг Rambler&Co.

На втором месте по важности для самореализации оказалась карьера. За этот вариант проголосовали 24% опрошенных. Также среди ответов были различные хобби и занятия спортом. За них проголосовали 5% и 2% соответственно.

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Кроме того, 31% респондентов рассказали, что для них счастье и самореализация — это ощущать себя нужными и любимыми. Для еще 29% — это бытовой комфорт и безопасность.

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