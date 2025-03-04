Rambler&Co: больше половины россиян против возвращения западных брендов на прежних условиях

Большинство россиян хотят сохранения лидерства отечественных брендов, хотя 40% ожидают возвращения западных компаний в 2025 году. Об этом сообщает сайт RT со ссылкой на исследование медиахолдинга Rambler&Co.

По результатам опроса, 53% респондентов выступили против возвращения иностранных брендов на прежних условиях, отметив важность развития отечественного производства. Еще 61% требуют переноса производства в Россию, 16% — увеличения налогов, 10% — выплаты компенсаций уволенным сотрудникам.

Основные ожидания связаны с автомобилями (43%), техникой (20%) и одеждой (17%). В опросе приняли участие почти 215 тысяч человек.