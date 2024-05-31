Rambler&Co: 42% россиян ностальгируют по дворовым играм

Большинство россиян, а именно 42%, с ностальгией вспоминают о том, как играли компанией во дворе. Об этом сообщил RT со ссылкой на аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.

Еще 20% респондентов отметили, что снова хотели бы весь день валяться и смотреть мультики. Еще 16% опрошенных не отказались бы на денек вернуться в школу. Наконец, 12% — хотели снова кататься с горки зимой.

Аналитики отметили, что треть респондентов признались, что регулярно пересматривают любимые мультфильмы. В топе героев —  Карлсон, Винни Пух и Волк и Заяц из «Ну, погоди!».

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