Rambler&Co: 20% россиян настороженно относятся к точке в конце сообщения

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели исследование, чтобы выяснить отношение россиян к новым правилам онлайн-общения. с результатами опроса ознакомился сайт RT .

Согласно исследованию, большинство опрошенных (52%) считают, что точка в конце сообщения не несет особого смысла. Еще 28% признались, что вовсе не обращают внимания на такие детали.

Однако для 20% респондентов точка звучит настороженно: каждый десятый (10%) воспринимает ее как злобу или равнодушие, еще столько же (10%) — как излишне официальный тон.

Многие пользователи имеют свои правила общения: 26% стараются отвечать всем, даже кратко, а столько же (26%) никогда не оставляют сообщения без реакции в виде эмодзи.