Радиостанция Sputnik: в 2025 году стоимость фитнес-услуг может вырасти на 15–16%

Цены на услуги фитнес-центров в России растут: в 2024 году они увеличились на 18,5%. В 2025 году абонементы в фитнес-клубы также подорожают, сообщила радиостанция Sputnik .

По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, совокупная выручка фитнес-индустрии в этом году составила 187,3 миллиарда рублей. Рынок продолжает развиваться, но сфера столкнулась с ростом цен на обслуживание.

По итогам 2024 года расходная часть фитнес-услуг выросла на 32%: дорожает все — от коммунальных услуг до спортивного оборудования. Чтобы компенсировать затраты, владельцы фитнес-клубов были вынуждены увеличить стоимость услуг примерно на 18,5%, и, по прогнозам, в 2025 году стоимость вырастет еще на 15–16%.

Несмотря на это, люди стали больше ходить в фитнес-залы. По итогам февраля 2025 года, количество посетителей залов выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.