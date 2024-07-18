Радиостанция «Говорит Москва»: россиянам посоветовали привыкать к глобальному потеплению

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовал россиянам привыкать к тому, что с каждым годом климат в стране будет меняться в сторону более теплого.

«По логике событий, как развивается глобальное потепление, надо привыкать. Такое событие было в 2010 году, и оно с тех пор не повторялось в Центральном районе», — сказал эксперт.

Он призвал идти по опыту тех стран, в которых жара и сменяющие ее ливни происходят довольно часто. Властям необходимо позаботиться о вырубке старых деревьев и совершенствовании системы сброса вод, добавил Кислов.