Радиостанция «Говорит Москва»: россиянам посоветовали привыкать к глобальному потеплению

Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовал россиянам привыкать к тому, что с каждым годом климат в стране будет меняться в сторону более теплого.

«По логике событий, как развивается глобальное потепление, надо привыкать. Такое событие было в 2010 году, и оно с тех пор не повторялось в Центральном районе», — сказал эксперт.

Он призвал идти по опыту тех стран, в которых жара и сменяющие ее ливни происходят довольно часто. Властям необходимо позаботиться о вырубке старых деревьев и совершенствовании системы сброса вод, добавил Кислов.

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