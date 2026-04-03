03 апреля 2026 19:53 Радиослушательница из Воронежа выиграла автомобиль благодаря «Роснефти»

Радиослушательница Татьяна Губанова из Воронежа выиграла автомобиль LADA. Женщина признается, что машина подходит ей по всем параметрам, а профессионалы говорят: там есть все, что нужно для комфортной повседневной езды.

«У нее базовый мотор 1,6 литра, на 90 лошадиных сил. Этого достаточно для комфортного использования в городе. Она обладает хорошей проходимостью и самая доступная, наверное, на нашем рынке сейчас», — рассказал гонщик LADA Sport ROSNEFT Ярослав Шевырталов.

Автомобили команды заправляют топливом Pulsar, так что почувствовать себя гонщиком может каждый на АЗС «Роснефть».

На участие в конкурсе, организованном «Дорожным радио» и компанией «Роснефть», поступило около 300 заявок. Чтобы выиграть, нужно было записать на видео исполнение любимой песни и загрузить ролик на сайт проекта.

«Страна у нас большая, разные люди по-разному поют и делятся своим настроением. Наша главная задача — народ веселить», — признался программный директор радиостанции Кирилл Сорокин. Теперь Татьяна возвращается в Воронеж за рулем, а организаторы обещают новые розыгрыши призов.