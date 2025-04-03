Радио Sputnik: в России вырос спрос на аренду загородной недвижимости

В России растет интерес к аренде загородной недвижимости, рассказал радио Sputnik заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

По его словам, россияне рассматривают загородные объекты как для летнего отдыха, так и для постоянного проживания, что стало популярно благодаря развитию доставки в окрестностях крупных городов. Эксперт отметил, что распространение удаленных вариантов работы также влияет на выбор в пользу загородной жизни.

«Влияет и распространение удаленных вариантов работы, когда каждый день на работу ездить не требуется. На сегодня спрос на зимние дачи и загородные дома сдерживается сложностями с получением ипотечного кредита и величиной ставки, но относительно дешевые варианты, подходящие для летней жизни, разбираются быстро», — подчеркнул Цыганов.

Цена на загородную недвижимость зависит от многих факторов, включая локацию, удаленность от города, экологию и транспортную инфраструктуру.