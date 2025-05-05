Радио Sputnik: в России растет интерес к диагностике заболеваний
В России растет интерес к диагностике заболеваний. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на руководителя отдела развития поставщика медицинских изделий «Фокус-М» Эльмиру Кутуеву.
Кутуева отмечает, что в 2025 году вырос спрос на исследования онкологических заболеваний. В связи с этим разрабатываются скрининговые программы и закупается современное оборудование для диагностики.
Также растет интерес населения к генетическим исследованиям, которые позволяют определить предрасположенность к различным заболеваниям.
Кутуева подчеркнула, что некоторые специализированные исследования могут быть проведены только на платной основе или в крупных диагностических центрах.
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