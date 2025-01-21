Радио Sputnik: причины разводов в России кроются в ценностном кризисе

Эксперт в области семейной политики Павел Парфентьев сообщил, что Россия занимает третье место по количеству разводов. В беседе с радио Sputnik он предположил, что это происходит из-за серьезного ценностного кризиса.

Парфентьев подчеркнул важность возрождения традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни для нашей страны. Он отметил, что дети, рожденные в браке, имеют более низкую заболеваемость и лучшее психическое состояние в среднем по сравнению с детьми из неполных семей.

«Для нас тема возрождения традиционных семейных ценностей, семейного образа жизни, отношения к браку — вопрос критически важный, в том числе демографически», — сказал собеседник.

Таким образом, по мнению эксперта, вопрос традиционных ценностей имеет демографическое значение.