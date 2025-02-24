Радио Sputnik: аферисты начали использовать услугу «муж на час» в своих целях

Аналитическая служба банка ВТБ сообщила о новых методах мошенничества на популярных онлайн-платформах, связанных с предложением услуг «муж на час». В интервью радио Sputnik эксперт по кибербезопасности Тарас Татаринов рассказал, как избежать ловушек от мошенников.

По словам эксперта, злоумышленники размещают фиктивные объявления о выполнении различных работ по дому через приложения маркетплейсов. После получения отклика от потенциальных клиентов они отправляют им фейковые ссылки и требуют предоплату. В итоге жертвы лишаются и денег, и обещанной помощи.

Прежде всего, важно не переходить по ссылкам, полученным от сомнительных лиц. Эксперт также посоветовал незамедлительно сообщать о любых инцидентах подобного характера в правоохранительные органы.