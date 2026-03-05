Радио «КП» получило две награды премии «Стим Пик»

Радио-индустрия стремительно развивается. Все больше людей предпочитает слушать любимые программы не по FM-приемнику, а через интернет или вообще в подкастах. Именно поэтому для нас так важна премия «Стрим Пик». Здесь победителей выбирает не какое-то жюри. Здесь правят бал сухие цифры, которые анализирует сервис «Радиостатистика». Слушают вас больше всех во всемирной паутине, получите награду.

«Нам очень приятно побеждать на „Стрим Пике“ три года подряд, — рассказывает главный редактор радио „Комсомольская правда“ Андрей Горбунов. — Уже в третий раз мы получаем награду в номинации „Самая популярная программа“, и второй год аудитория выбирает наше утреннее шоу — передачу Ивана Панкина „Что будет“».

Но это была не единственная победа за вечер. Следующая награда оказалась еще более масштабной! Радио «Комсомольская правда» победило в номинации «Глобальный эфир», как радиостанция, которую в 2025 году слушали в максимальном количестве стран.

Мы не будем утомлять вас перечислением всех 210 государств, где слушают Радио «КП». Понятно, что в списке есть США и вся Европа (включая Украину). Но вот вам несколько более экзотических стран: Бермудские острова, Сомали, Мадагаскар, Тайвань, Фиджи, Барбадос, Иран, Монако, Куба, Мексика, Корея (не только Северная, но и Южная) и многие-многие другие.

В феврале радио «Комсомольская правда» исполнилось 17 лет. В России на FM-частотах нас каждый день слушает почти два миллиона человек.