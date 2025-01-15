«Радио 1»: вода из-под крана кажется кошкам более чистой

Специалисты из ветеринарной службы Московской области в беседе с «Радио 1» объяснили одну странную привычку кошек — предпочтение пить воду из-под крана, а не из обычных мисок.

Основная причина заключается в том, что вода из крана кажется кошкам более свежей и чистой. Помимо этого, многим кошкам не нравится, когда их усы касаются поверхности воды, поэтому использование специальных устройств, таких как фонтанчики и краны, становится для них более удобным, написал сайт sibdepo.ru.

Ветеринары добавили, что кошки часто избегают пить из мисок, расположенных рядом с их пищей, так как остатки еды могут загрязнять воду. Кошки по своей природе склонны к чистоте и аккуратности, что объясняет их выбор в пользу питьевой воды из крана.