Работы по сносу вестибюля станции метро «Фрунзенская» начались в Петербурге
В Петербурге раньше запланированного срока начались работы по сносу вестибюля станции метро «Фрунзенская». Об этом сообщило издание Neva.Today.
Специалисты начали убирать крышу боковой части вестибюля, где ранее располагались киоски, написал сайт statenews.ru.
Предполагалось, что ремонтные работы на станции начнутся в сентябре этого года, однако их перенести на июль. Причина ускоренных работ озвучена не была.
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