Работы по ремонту дорог, ведущих к школам, продолжат в Оренбурге

В 2026 году в Оренбурге продолжается ремонт дорог, ведущих к школам и детским садам. Работы организованы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлены на повышение безопасности и комфорта для детей и родителей, сообщил 56orb.ru .

На данный момент мероприятия проходят на участке от улицы Ташкентской до улицы Рыбаковской. Уже завершена укладка выравнивающего слоя, а сейчас специалисты занимаются устройством тротуаров.

На улице Курача начали геодезические работы, которые являются первым этапом масштабного обновления. После их завершения начнется основной этап ремонта.