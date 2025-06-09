Работы по благоустройству улицы Баумана продолжили в Красноярске

Работы по улучшению пространства на улице Баумана в Октябрьском районе Красноярска продолжили после обновления трубопровода. Специалисты заняты установкой бордюра, отсыпкой зеленых насаждений и подготовкой покрытия к нанесению свежего асфальтового полотна, сообщил « Проспект Мира ».

Хотя движение на улице полностью не закрыто, из-за присутствия спецтехники в рабочее время проезд личного транспорта на данном участке может оказаться затруднительным. Водителей призвали заранее рассчитывать маршруты с учетом сложившейся ситуации. Завершить ремонтные работы планируется к последней декаде июня.