Работу Путина на посту президента одобрили почти 80% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,1% россиян, его работу на посту одобряют 78,7% жителей страны. Такие данные привел ВЦИОМ по результатам проведенного опроса.

Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 65% участников опроса, его работу одобряют 55,8% респондентов.

Кроме того, 40,2% россиян признались, что проголосовали бы за партию «Единая Россия» в случае выборов в Государственную думу в ближайшее воскресенье, 9,5% назвали ЛДПР, 8,7% — КПРФ, а «Новые люди» получили 6,5%.

Опрос ВЦИОМ провели с 13 по 19 мая методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров. Выборку абонентов построили на основе полного списка телефонных номеров, которые действуют на территории России.

Всего в поросе участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%.

Ранее россияне оценили способность Путина установить стабильность в стране.