Работу «мутных структур и физлиц» потребовали упорядочить в России

Генпрокурор Краснов предложил упорядочить работу «мутных структур и физлиц»

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Работу «мутных» физических и юридических лиц в Сети необходимо урегулировать с помощью подтвержденной электронной идентификации. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, чьи слова привело РИА «Новости».

Он отметил, что «мутные структуры и физлица» предлагают услуги через интернет без каких-либо гарантий и организационно-правовых форм. Краснов выразил недовольство их ценовой политикой, отсутствием необходимых обязательств и сомнительным характером услуг. Все это зачастую приводит к откровенному мошенничеству.

Генпрокурор призвал установить специальные требования к электронным площадкам по размещению коммерческих объявлений и агрегаторам услуг.

Россиянам ранее напомнили о самых популярных и опасных схемах мошенничества. Чаще всего злоумышленники связываются с жертвами через мессенджеры или звонки по телефону от имени Центробанка и МВД.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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