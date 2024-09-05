Работу «мутных структур и физлиц» потребовали упорядочить в России

Работу «мутных» физических и юридических лиц в Сети необходимо урегулировать с помощью подтвержденной электронной идентификации. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, чьи слова привело РИА «Новости» .

Он отметил, что «мутные структуры и физлица» предлагают услуги через интернет без каких-либо гарантий и организационно-правовых форм. Краснов выразил недовольство их ценовой политикой, отсутствием необходимых обязательств и сомнительным характером услуг. Все это зачастую приводит к откровенному мошенничеству.

Генпрокурор призвал установить специальные требования к электронным площадкам по размещению коммерческих объявлений и агрегаторам услуг.

Россиянам ранее напомнили о самых популярных и опасных схемах мошенничества. Чаще всего злоумышленники связываются с жертвами через мессенджеры или звонки по телефону от имени Центробанка и МВД.