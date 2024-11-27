Работу «Лиги развития науки и образования» в России потребовали запретить через суд

Министерство юстиции России подало иск в Пресненский суд Москвы с требованием о прекращении деятельности некоммерческой организации «Лига развития науки и образования». Причиной такого иска стали нарушения российского законодательства, выявленные в деятельности компании, сообщило РИА «Новости» .

Судебное заседание пока не назначено. По информации, полученной агентством от источника, знакомого с ситуацией, причиной подачи иска стали обнаруженные в ходе проверки НКО нарушения законодательства об общественных объединениях.

В частности, лига не предоставляла в Министерство юстиции информацию о полученных от иностранного источника денежных средствах и имуществе в течение нескольких лет. Также не были отправлены данные о целях расходования этих средств и использования имущества, а также о фактическом расходовании и использовании.

Также с 2022 года организация не предоставляла сведения о своей деятельности, включая информацию о фактическом месте нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названии и данных о руководителях общественного объединения.

Ранее Минюст внес в реестр иноагентов комика стендап-комика Дениса Алесина* (Дениса Чужого*), блогера Тумсо Абдурахманова*, журналиста Дмитрия Трещанина* и проект «Говорит НеМосква»*. Они распространяли недостоверные сведения о российской политике, а также создавали и публиковали материалы других иностранных агентов.

* Выполняют функции иностранных агентов в России.