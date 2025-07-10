Работодатели стали больше интересоваться выпускниками технических колледжей

В ближайшей перспективе для порядка 70% рабочих мест потребуются специалисты, подготовленные в рамках среднего профессионального образования. Об этом Telegram-каналу 360.ru рассказала президент «Союза директоров организаций среднего профессионального образования России» Наталия Золотарева.

Она обратила внимание, что рабочие профессии набирают в России все большую популярность. Золотарева предположила, что это происходит из-за роста востребованности выпускников, получивших образование по прикладным специальностям.

«Сейчас практически все студенты, имеющие рабочие, технические специальности СПО на последних курсах имеют предложения о работе, особенно это касается студентов программ „Профессионалитета“», — подчеркнула она.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время доклада об итогах проведения ОГЭ и ЕГЭ сообщил, что за две недели приемной кампании абитуриенты подали около 450 тысяч заявлений на поступление в колледжи. Этот показатель оказался на 200 тысяч больше результатов прошлого года.