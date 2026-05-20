Работодателей предупредили о штрафах за отказ от оформления трудовых договоров

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин в эфире радиостанции «Говорит Москва» напомнил о санкциях для работодателей, уклоняющихся от заключения трудовых договоров с сотрудниками. Для юридических лиц штрафы могут достигать 100 тысяч рублей.

Кроме того, если наниматель не выполняет функции налогового агента, могут быть применены и другие санкции.

Южалин отметил: «Суд обязывает работодателя заключить трудовой договор, если работник обращается в суд с требованием признать его отношения трудовыми. Отсюда появляется необходимость доплатить все то, что работодатель не доплачивал, то есть налоги и всевозможные взносы на пенсионные социальные страхования».

Ранее доцент Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев предлагал ввести уголовную ответственность за выплаты зарплат в конвертах. По его мнению, это должно касаться как работодателей, так и сотрудников.