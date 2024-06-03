«Работа.ру»: вакансия водителя-курьера в ХМАО вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых в июне

В рейтинг самых высокооплачиваемых предложений от российских работодателей в июне вошла вакансия водителя-курьера в ХМАО с зарплатой от 306 тысяч до 510 тысяч рублей. Об этом «Известиям» сообщили эксперты сервиса «Работа.ру».

От соискателя требуются опыт от года, вместительный грузовой личный автомобиль для осуществления доставок и водительские права категории В. Также в рейтинг попала вакансия брокера по продаже новостроек в Москве с зарплатой от 300 тысяч рублей.

Кроме того, от 300 тысяч рублей готовы платить системному аналитику и разработчику архитектуры приложений в Санкт-Петербурге.